Голикова объявила о прекращении авиасообщения с Китаем с 1 февраля

Вице-премьер РФ и глава штаба по борьбе с коронавирусом сообщила о приостановлении авиасообщения с Китаем.

По словам Татьяны Голиковой, которые приводит «Интерфакс», новый режим начнет действовать с 00:00 субботы, 1 февраля. С этого момента между РФ и КНР будут закрыты почти все воздушные маршруты, кроме регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов нескольких китайских перевозчиков в столичный аэропорт Шереметьево.

При этом Голикова подчеркнула, что граждане КНР, имеющие вид на жительство в РФ, все еще могут пройти на территорию России через 16 пунктов пропуска в Дальневосточном федеральном округе, однако при переходе через границу они будут помещены под строгий двухнедельный карантин.

Напомним, что ранее стало известно о выявлении в РФ двоих заразившихся так называемым «уханьским» коронавирусом. Znak.com удалось выяснить, что одной из заболевших оказалась студентка Тюменского индустриального университета, которая недавно вернулась из Китая, где вместе с семьей встречала лунный Новый год.

По данным издания, девушку вместе с четырьмя ее товарищами несколько раз обследовали в Тюмени и Новосибирске, однако коронавирус удалось обнаружить лишь после того, как анализы пациентки отправили в Москву. В настоящее время студентку и контактировавших с ней друзей поместили в карантин в Тюменскую областную инфекционную больницу.