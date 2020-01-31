Facebook и Instagram изменят поиск для борьбы с дезинформацией о коронавирусе

Facebook и Instagram будут удалять посты с ложными сведениями о коронавирусе, а также связанными с ними теориями заговора, говорится в сообщении администрации соцсети.

Они намерены таким образом бороться с дезинформацией о новой болезни. Удаляться при этом будут исключительно посты, которые противоречат информации ведущих мировых или региональных организаций здравоохранения. В случае же, если сторонние специалисты, которые занимаются проверкой фактов, оценят информацию как ложную, соцсети ограничат её распространение и предупредят о недостоверности данных тех пользователей, которые уже взаимодействовали с ней.

Кроме того, Facebook и Instagram перенастроят алгоритмы, чтобы при поиске данных о коронавирусе в первую очередь выдавались данные из проверенных источников и медицинских организаций. Также соцсети обеспечат бесплатную просветительскую рекламу с информацией от этих организаций.

По данным телеканала CGTN на утро 31 января, в Китае зафиксировано 213 смертей от эпидемии коронавируса и порядка 9692 зараженных.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в России при Федеральном медико-биологическом агентстве будет создан штаб по предупреждению распространения коронавируса.