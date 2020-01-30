Снег, +1 градус и низкое давление пообещали москвичам 30 января

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 30 января.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться на пути прохождения атмосферных фронтов циклона, что обусловит облачную погоду и осадки в виде снега.

Температура воздуха в Москве днем 30 января составит -1..+1, по области — -3..+2 градуса. Ветер подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление в середине дня понизится до 737 мм ртутного столба, что, по мнению специалистов, вместе с дискомфортной влажностью образует биотропный характер погоды и вызовет обострения хронических заболеваний у метеозависимых людей.