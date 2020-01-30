Россия выделит $20 млн на продовольственную помощь населению Сирии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставления 20 миллионов долларов для помощи населению Сирии, передает ТАСС.

Правительство выделит эту сумму из федерального бюджета уже в 2020 году. Средства пойдут на продовольствие для населения, «затронутого конфликтом в Сирии» как целевой взнос в фонд Всемирной продовольственной программы ООН.

В документе уточняется, что МЧС России получило поручение «согласовать со Всемирной продовольственной программой ООН условия и порядок закупки на российском рынке и поставки в Сирию продовольствия», а МИД РФ должен проинформировать о выделении средств власти Сирии.

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