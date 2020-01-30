Радиоактивный мусор из зоны строительства ЮВХ вывезут за 80 миллионов

Власти Москвы объявили тендер на сбор и вывоз радиоактивных отходов с территории строительства Юго-Восточной хорды.

Начальная цена контракта – 80 млн рублей, передает «Интерфакс». Заказчиком выступает ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства». Торги должны пройти 11 февраля.

Победителю конкурса предстоит рекультивировать 2,7 гектара земли на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов на западе, железнодорожным мостом Курского направления (платформа «Москворечье») на востоке, рекой на севере и Каширским шоссе на юге. Работы должны быть завершены в течение 90 дней.

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 января признал, что в зоне строительства 28-километровой трассы через Москву-реку действительно имеются «пятна радиоактивного заражения». Он указал на то, опасная свалка образовалась в результате действий завода еще в 50-е годы прошлого века, однако сейчас эта территория не принадлежит предприятию, в связи с чем проблему намерен устранить город.

Экологи с лета 2019 года выступали против строительства ЮВХ. Они указывали на то, что на склоне рядом с заводом расположен могильник радиоактивных отходов и при строительстве на поверхности могут оказаться уран и торий. Чиновники между тем утверждали, что проверки не выявили превышений радиационного фона и что стройка не затронет могильник.