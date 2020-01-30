Нааму Иссахар отпустили из подмосковной ИК после указа Путина о ее помиловании

ФСИН сообщила об освобождении осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар.

Как передает РИА «Новости», израильтянку Нааму Иссасхар, приговоренную к 7,5 года лишения свободы в России, выпустили из подмосковной колонии минувшей ночью.

«В связи с указом президента Российской Федерации от 29 января №67 о помиловании Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения», — рассказали во ФСИН РФ.

Напомним, что в воскресенье, 26 января, Иссахар подала Владимиру Путину прошение о помиловании, которое российский президент исполнил уже 29 января.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссасхар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе главы государства.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники и израильские СМИ пишет, что израильтянка может вернуться на родину вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и своей матерью 30 января.