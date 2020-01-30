Москвичам советуют не ждать солнца и морозов до второй пятидневки февраля

Синоптики рассказали, когда в Москву и область может вернуться морозная погода. По данным портала «Метеоновости», похолодания москвичам не следует ждать раньше конца следующей недели — второй пятидневки февраля. До этого момента в столице и регионе ожидается пасмурная погода с температурой воздуха, почти на 10 градусов превышающей норму.

«В последние годы в Москве именно на начало февраля приходится самое холодное время года. Но только не в этом сезоне. Пока лишь малоснежный пейзаж столицы будет напоминать о зиме. А о морозах февраль заявит лишь в середине первой декады. По предварительным прогнозам, вторая пятидневка февраля обещает солнце и мороз вместо слякотной оттепели», — сообщают метеорологи.

Согласно информации Гидрометцентра России, в предстоящие выходные, 1 и 2 февраля, в Москве пройдут умеренные осадки в виде дождя и снега, температура будет колебаться от минус 1 до плюс 2 градусов, а порывы ветра составят 15 м/с.