Мишустин заявил о необходимости "доступно" разъяснять людям действия министров

По данным опроса «Левада-Центра», первые решения нового премьера Михаила Мишустина одобряют 48% россиян и не одобряют 37%, в то время как 15% пока затрудняются определить свою позицию.

Показатель одобрения действий главы правительства стала на 10% больше, чем в декабре 2019 года, а год к году показатель вырос на 15%. Однако недовольство его работой тогда было 61% и 66% соответственно. При этом доверие к Дмитрию Медведеву на посту премьера было выше 48% вплоть до января 2017 года.

На вопрос в правильном ли направлении идут дела в стране 52% респондентов отвечают положительно, что по сравнению с декабрем 2019 года выше, но лишь в пределах погрешности измерения, а одобрение к деятельности президента Владимира Путина за это время и вовсе не изменилось.

Сам Мишустин на заседании кабмина выразил свое неодобрение работой пресс-служб министерств, которые, по его мнению, недостаточно хорошо реагируют на ошибочные интерпретации заявления министров. «Необходимо разъяснять людям то, что мы делаем, доступно и вовремя, чтобы не возникало неправильных трактовок и, если хотите, недопонимания наших действий», — приводит РБК его слова.

В качестве примеров он привел заявление Минтруда о понижении прожиточного минимума в четвертом квартале, из которого некоторые СМИ сделали выводы о снижении связанных с ним социальных выплат (на самом деле они зависят от размера показателя во втором квартале), а также информацию о словах министра связи Максута Шадаева о необходимости предоставить онлайн-доступ к конфиденциальным данным россиян силовым ведомствам. Позже министр опроверг это, пояснив, что говорил о цифровизации работы с уже имеющимися аналоговыми данными.