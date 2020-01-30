Кузнецова рассказала, что брошенные в Шереметьево дети скучают по родному дому

Оставленных отцом в аэропорту Шереметьево братьев временно поместили в социально-реабилитационный центр.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Института уполномоченных по правам ребенка в РФ, мальчиков выписали из больницы вечером в среду, 29 января. При этом теперь они временно перемещены в реабилитационный центр в Подмосковье.

Там мальчиков, с которыми уже начали работать психологи и педагоги, посетила детский омбудсмен Анна Кузнецова. «Дети чувствуют себя хорошо, они активны, немного возбужденные. Мы с ними играли, говорили о семье, они скучают по дому», — рассказала она.

По словам Кузнецовой, дальнейшая судьба детей в настоящий момент решается. Уполномоченные уже провели беседу с их родственниками из Хабаровского края, которым братьев могут передать уже в ближайшее время.

Напомним, накануне правоохранительные органы решили не арестовывать отца детей Виктора Гаврилова, который оставил мальчиков в Шереметьево с запиской о том, что их «кормить нечем».