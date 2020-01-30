Компания-застройщик станции Шиес подала апелляцию на решение о сносе её построек

Компания «Технопарк» выступила с апелляцией на решение Арбитражного суда Архангельской области по делу о застройке на станции Шиес, передает «Интерфакс».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что якобы временные постройки там были признаны капитальными и по решению суда подлежат сносу, что привело бы к полной остановке строительства на Шиесе.

Однако в пресс-службе суда сообщили, что сегодня апелляционная жалоба была направлена в 14-й арбитражный апелляционный суд в Вологде, и дело может рассматриваться в течение двух месяцев.

По версии ООО «Технопарк», экспертиза, на которой основывался Арбитражный суд, была проведена с ошибками и не соответствует мнению независимых экспертов.