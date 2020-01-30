ЕСПЧ принял жалобу блогера из РФ, игравшего в Pokemon Go в храме Екатеринбурга

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Руслана Соколовского, осужденного за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме на Крови.

Об этом рассказал его адвокат Алексей Бушмаков, пишет РБК. «Безусловно, мы надеемся, что Европейский суд по правам человека обнаружит нарушение права на справедливое судопроизводство, предусмотренное статьей 6 Европейской конвенции, и, возможно, примет постановление, после которого президиум Верховного суда пересмотрит приговор Руслану», – отметил юрист.

По словам Бушмакова, ЕСПЧ направил запрос в Минюст РФ с просьбой прокомментировать арест на предмет его законности, а также пояснить, насколько правомерным является вмешательство государства в выражение частного мнения Соколовского.

Адвокат напомнил, что статья 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по которой был осужден его подзащитный, частично декриминализирована. «Осталась 148-я статья – "Оскорбление чувств верующих" – и приобретение ручки с камерой, с помощью которой он, по версии правоохранительных органов, хотел за кем-то следить», – пояснил юрист.

Руслан Соколовский был арестован осенью 2016 года после публикации в интернете видео, на котором он играет в Pokemon Go в екатеринбургском храме. В других публикациях он критиковал РПЦ за клерикализацию российского общества.

Блогер направил жалобу в ЕСПЧ в феврале 2017-го, а в июне того же года его приговорили к 3,5 годам условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (части 1 и 2 статьи 148, часть 1 статьи 282, статья 138.1 УК). Позже срок сократили на год и три месяца, убрав из приговора обвинение в незаконном обороте технических средств. До этого следствие полагало, что молодой человек незаконно приобрел шариковую ручку со встроенной камерой, которая якобы предназначалась для негласного получения информации.

В мае 2019-го Куйбышевский районный суд Петербурга снял с Соколовского судимость по частично декриминализированной в конце 2018 года статье 282 УК РФ.