В Уфе мошенницы проникают в квартиры, представляясь детям "подругой мамы"

МВД Республики Башкортостан объявило в розыск двух подозреваемых в кражах женщин, которые представлялись малолетним школьникам знакомыми их мам, чтобы проникнуть в квартиру, пишут «Аргументы и факты».

В полицию подала заявление женщина, которая рассказала, что к ее сыну обратились две женщины. Они заявили, что принесли долг, который должны были отдать маме, и попросили пройти в квартиру. Пока одна злоумышленница попросила ребенка записать их данные, другая прошла в спальню под предлогом, что оставит там деньги. В результате из квартиры пропали украшения на сумму 80 тысяч рублей.

В другом похожем случае с 11-летним ребенком ущерб от мошеннических действий составил 5 тысяч рублей.

Также в городских сообществах появляются данные о других случаях, в которых преступницы оставались без добычи.

Портал News102.ru сообщает, что вместо «долга» девушки оставляли билеты банка приколов. Подозреваемые попали на камеры видеонаблюдения и сейчас ведется их розыск. Возбуждено уголовное дело.