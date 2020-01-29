В Шотландии мусорщики нашли 20 тысяч фунтов, случайно выброшенные пенсионеркой

Шотландские мусорщики два часа искали в отходах старые жестяные банки, в которых пенсионерка хранила 20 тысяч фунтов.

Как пишет «Би-Би-Си», курьезный случай произошел в городе Дамбартон неподалеку от Глазго. Сообщается, что 80-летняя женщина хранила деньги в старых консервных банках из-под соуса. Дочь пенсионерки во время уборки выкинула банки, не зная о том, что в них находятся сбережения ее матери за много лет. Когда та рассказала ей об этом, дочь и сын пенсионерки отправилась в центр приема вторсырья с просьбой найти пропажу.

Помочь согласились два мусорщика. Мужчины начали перебирать содержимое экскаватора, в котором давят отходы перед отправкой на свалку. Отмечается, что по счастливой случайности уплотнитель мусора тогда был сломан, так что выброшенное еще не успели спрессовать.

Через полтора часа удалось найти мешки, а в одном из них – первую банку из-под соуса. В течение 20 минут нашлись остальные четыре банки.

Мусорщики рассказали, что им не в первый раз пришлось помогать людям, попавшим в подобную ситуацию. Так, ранее они находили случайно выброшенные свадебное платье, обручальное кольцо и ключи от автомобиля.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что британская полиция выяснила, кто на протяжении шести лет подбрасывал жителям британской деревни крупные суммы денег в пакетах.