Ребенок скончался из-за снотворного в детском питании, добавленного отцом

В подмосковном городе Пушкино четырехмесячный младенец скончался от острого отравления снотворным веществом доксиламином, пишут «Такие дела».

Смерть наступила 20 июля 2019 года. Согласно материалам следствия, судебно-медицинская экспертиза обнаружила в бутылочке, из которой кормили ребенка, седативный препарат.

Позже при допросе свидетелей выяснилось, что отец мальчика принимал снотворное для нормализации сна и подсыпал его супруге. Мужчина стал подозреваемым в уголовном деле, возбужденном по статье о причинении смерти по неосторожности.

Телеграм-канал Mash пишет, что отец уже признался, что специально подмешивал снотворное в детское питание. В ближайшее время будет избрана мера пресечения для подозреваемого.