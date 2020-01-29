Помещенной год назад под домашний арест Анастасии Шевченко разрешили прогулки

Суд смягчил условия домашнего ареста Анастасии Шевченко, обвиняемой в причастности к нежелательной в РФ организации.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Открытой России», женщине разрешили прогулки, телефонные звонки и общение со всеми, кто не является свидетелем по ее делу.

Члена федерального совета «Открытой России» и руководителя ростовского отделения «Партии перемен» Анастасию Шевченко задержали в январе 2019 года. Она стала первой, на кого в РФ завели уголовное дело по статье 284.1 УК («Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает заключение сроком от двух до шести лет.

Суд поместил женщину под домашний арест. В это время скончалась ее старшая дочь-инвалид, госпитализированная в критическом состоянии с обструктивным бронхитом. Следователи пустили женщину в больницу к умирающему ребенку, а затем разрешили ей пойти на похороны.

В феврале в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах прошли акции в поддержку Анастасии Шевченко под названием «Марш материнского гнева». В марте 2019-го «Открытая Россия» приняла заявление с требованием прекратить уголовное преследование активистки и объявила о своей ликвидации.

«Открытую Россию» в 2016 году основал бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский. В 2017 году одноименную иностранную организацию признали нежелательной на территории РФ.