"Национальный благотворитель". Трейлер фильма о Левоне Айрапетяне

В Сети появился трейлер фильма о Левоне Айрапетяне с участием Александра Ширвиндта, Марка Захарова, Дмитрия Диброва.

В 2019 году исполнилось бы 70 лет известному бизнесмену и меценату Левону Айрапетяну. К его дню рождения приурочен выход документального фильма «Национальный благотворитель».

Этот фильм, рассказывающий о неординарном жизненном пути предпринимателя и благотворителя, подготовили и сняли его друзья. Съемки проходили в России, Армении, Арцахе, США, Франции и Чехии — в странах, где живут знакомые и друзья Левона Айрапетяна.

В работе над фильмом приняли участие сотни человек — от членов семьи Левона Айрапетяна до знаменитых в стране и мире людей, близко его знавших. Среди них — актер и режиссер, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, телеведущий Дмитрий Дибров, спортсмен Шаварш Карапетян, артист и певец Микаел Погосян, продюсер Стас Намин, музыканты и композиторы Дживан Гаспарян и Левон Малхасян (Малхас), легендарный «Коммандос» генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян и многие другие друзья Левона Айрапетяна.

В последние месяцы своей жизни воспоминаниями о Левоне Гургеновиче поделился с создателями фильма режиссер театра «Ленком» Марк Захаров, ушедший из жизни в конце 2019 года.

Автором идеи и продюсером фильма стал известный режиссер документальных фильмов Тигран Манасян. Бюджет картины был собран благодаря участию предпринимателей Гагика Закаряна, Арсена Мартиросяна, Сергея Саркисова, Георгия Хачияна, Микаела Оганесяна, Вадима Оганджанова, а также академика РАН Армаиса Камалова.

Отметим, что некоторые из продюсеров фильма не были лично знакомы с Левоном Айрапетяном, но решили принять участие в работе над картиной в знак уважения к личности Левона Гургеновича и признательности за его многочисленные заслуги перед армянским народом.

Левон Гургенович много лет возглавлял совет директоров Издательского дома «Собеседник». «Многие называли Левона человеком-праздником», — вспоминает в съемках для фильма генеральный директор Издательского дома «Собеседник», главный редактор еженедельника «Собеседник» Юрий Пилипенко.