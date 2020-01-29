Генпрокуратура хочет разгрузить СИЗО, сократив аресты за нетяжкие преступления

В Генеральной прокуратуре заявили, что проблему переполнения СИЗО можно решить, уменьшив число арестов по преступлениям небольшой и средней тяжести, говорится на сайте ведомства.

«Требуется расширение практики органов предварительного расследования по вопросу избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В тоже время целесообразно сокращение количества фактов, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести», — говорится в релизе ведомства.

Во время совещания, проведенного замом Генпрокурора РФ Николаем Винниченко, отмечалось, что «несоответствие условий содержания» остается одной из важнейших проблем в работе следственных изоляторов, а девять объектов СИЗО, включенных в целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)», не достроены до сих пор.

При этом отмечается, что острее всего нехватка мест сказывается в Крыму, Краснодарском крае, а также в Воронежской и Московской областях.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о назначении новым генпрокурором Игоря Краснова, который до этого был замглавы Следственного комитета.