Экс-начальник наркополиции остался свидетелем по делу Голунова после допроса

Бывший главный наркополицейский УВД ЗАО Москвы Андрей Щиров после проведения допроса остался в «деле Ивана Голунова» в статусе свидетеля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники.

На допросе Щиров заявлял, что не знал о действиях своих подчиненных, которые принимали участие в задержании сотрудника «Медузы».

Ранее СК назвал имена задержанных силовиков, обвиняемых в подбросе наркотиков в квартиру и рюкзак Ивана Голунова. Всего было задержано пять бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

Отмечается, что никто из задержанных своей вины не признает. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.