Силовики не комментируют исчезновение директоров всех сахарных заводов Беларуси

По данным двух не связанных между собой источников, в Беларуси прошли задержания 11 человек из руководства разных сахарных заводов страны, передает «TUT.BY», однако официально это не подтверждают.

По данным собеседников издания, это связано с расследованием Комитета государственной безопасности Беларуси, где от комментариев отказались.

Информацией о местонахождении директоров Скидельского и Городейского сахарных комбинатов, а также Слуцкого сахарорафинадного завода и Жабинковского сахарного завода никто из опрошенных журналистами не обладает. Сообщается, что один из этих руководителей, Михаил Криштапович, летел в отпуск рейсом Минск — Мюнхен, но его развернули в районе польского города Вроцлава, а директора Городейского комбината сняли с самолета.

Также в этой связи называется имя руководителя Белорусской сахарной компании Дмитрия Кириллова, который, по данным источников портала, также является фигурантом предполагаемого «сахарного дела».