"Желтый" уровень опасности в Москве из-за гололедицы сохранится до вечера среды

В Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен до позднего вечера 29 января.

«Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения – до 23:00 29 января», – передает агентство «Москва» сообщение Гидрометцентра России.

По данным портала «Метеоновости», во вторник, 28 января, в московском регионе будет идти снег. Максимальная температура воздуха в столице составит –2... 0, по области –4... +1. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление составит примерно 745 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – приблизительно 80%.

Отмечается, что кислородный режим в Москве сохраняется неблагоприятный. У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, может ухудшиться самочувствие, у лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут появиться или усилиться болевые ощущения в суставах и позвоночнике. Кроме того, возрастет риск заболевания простудой и ОРЗ.