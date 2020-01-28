В Томске женщина оставила в отделении полиции 19-летнюю дочь с ДЦП

В Томске задержана женщина, которая оставила в местном отделении полиции свою 19-летнюю дочь в инвалидной коляске, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел 27 января. «Медиазона» со ссылкой на городские сообщества в соцсетях пишет, что у девушки в коляске предположительно имеется диагноз ДЦП.

По предварительной информации УМВД, у оставившей свою дочь женщины диагностировано психическое заболевание. Сейчас она передана медицинским работникам.

Личность девушки с инвалидностью удалось установить благодаря сотрудникам томского благотворительного фонда, знакомого с семьей. Сама девушка говорить не может, пишет «МК».

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина, который оставил 26 января двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, явился с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. В кармане у одного из мальчиков, оставленных в аэропорту, была найдена записка, в которой их отец объяснял свой поступок неблагополучным финансовым положением.