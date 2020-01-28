Песков уверен, что Генпрокуратура проверит дело дагестанского журналиста

Дмитрий Песков не сомневается, что правомерность уголовного преследования редактора газеты «Черновик» будет проверена.

«Если есть обращение народного избранника в Генпрокуратуру, мы не сомневаемся, что законность этого дела будет проверена Генпрокуратурой», — приводит ТАСС слвова пресс-секретаря президента.

Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой взять под контроль дело дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании террористической организации. Накануне, 27 января, Верховный суд Дагестана отклонил апелляционную жалобу на продление срока ареста Гаджиева до 13 марта.

Пресс-секретарь преидента сообщил, что ему известно о коллективном обращении журналистов в поддержку коллеги. «Мы видели сообщения СМИ на этот счет, действительно, вчера СМИ публиковали информацию. Мы не знаем, на чем основываются утверждения о том, что какие-то показания были получены под пытками, мы не знаем, насколько они могут соответствовать действительности», — сказал Дмитрий Песков.

Редактора отдела «Религия» дагестанского общественно-политического еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева обвиняют по части 4 статьи 205.1 УК РФ («Организация финансирования терроризма»). По версии следствия, журналист опубликовал интервью с основателем фонда «Ансар», мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), отчего фонд смог собрать не менее 6 млн рублей. Между тем ФСБ связывает «Ансар» с группировкой «Исламское государство» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru].

Как писал «Коммерсантъ», в декабре Гаджиев направил жалобу в Европейский суд по правам человека.