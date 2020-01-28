Объявлен сбор средств на съемки российского фильма о школьной травле

Команда Phoenix объявила о старте сбора средств на съемки фильма о школьной травле, сообщает «Мел». Кинематографистам потребуется более трех миллионов рублей для съемок документального кино, в котором помимо экспертов примут участие те, кто стал жертвой буллинга и сам участвовал в травле.

«Согласно исследованиям ВШЭ, с буллингом в школах сталкивается около 35% учеников по всему миру. В России эта цифра составила 27,5%. Дети отцов, которые в школьные годы травили одноклассников, в 16% случаев становились агрессорами. Наша миссия — разорвать этот порочный круг», — пишет одна из инициаторок проекта Виктория Андрейчикова.

Член команды видеоблогер Егор Ходасевич полагает, что использование документального жанра в YouTube поможет вывести тему на федеральный уровень дискуссии.

Параллельно с краудфандинговой кампанией Phoenix запустил в сети флешмоб с хэштегом #явыжилвшколе. Пользователям предлагается рассказывать под ним в соцсетях свои истории, связанные с школьной травлей. Часть из них могут войти в фильм.