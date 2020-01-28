Напавшему на корреспондента чиновнику дали два года условно и даже не уволили

Черногорский городской суд назначил два года условно главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву за нападение на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, передает РИА Новости. Его признали виновным в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Кроме того, Зайцев должен выплатить журналисту 50 тысяч рублей, однако защита намерена обжаловать это решение, уточняет ИА «Хакасия».

При этом Зайцев не был снят со своей должности.

Сам чиновник ранее извинился перед жителями района, которые встретили его заявление «бурными аплодисментами». «Фактически мне в моем рабочем кабинете пришлось заниматься самообороной от нападок незваных гостей, которые нагло и бесцеремонно оскорбляли мое человеческое достоинство, унижали как человека, гражданина и личность», — пояснял Зайцев.

Sobesednik.ru писал, что журналист в тот момент в сопровождении съемочной группы, продемонстрировав свое удостоверение, вошел в кабинет Зайцева и поинтересовался, насколько целесообразным было расходование бюджетных средств на строительство жилья для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году. После этого единоросс начал выталкивать его из кабинета, а потом провел на нем силовой прием и повалил на пол.