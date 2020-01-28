Мосгорсуд отменил штраф в 500 рублей майору Скубаку, выступающему против Путина

Мосгорсуд отменил штраф по статье о мелком хулиганстве, выписанный майору Владимиру Скубаку, пишет «ОВД-Инфо». Ранее Тверской районный суд обязал мужчину выплатить 500 рублей за то, что 14 мая 2019 года он якобы участвовал в драке, размахивал руками и мешал проходу граждан.

В тот день Владимир Скубак была задержан около администрации президента, где вместе с другими активистами ждал встречи с членом СПЧ Андреем Бабушкиным в связи с невыплатой военнослужащему положенных жилищных субсидий. Майор объявлял голодовку из-за нарушений прав. До этого он неоднократно проводил рядом с администрацией пикеты с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка».

На Скубака во время встречи напали активисты движения SERB, которые облили его ряженкой. В результате потасовки вместе с майором был задержан лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Скубаку в результате был выписан штраф, а активисты SERB покинули отделение полиции без протокола.

Городской суд отправил дело на повторное рассмотрение, поскольку нашел в нем процессуальные нарушения: районный суд не рассмотрел доводы защиты и доказательства невиновности Скубака, а также не допросил в качестве свидетелей полицейских.