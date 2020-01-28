Минтруд предлагает снизить прожиточный минимум для пенсионеров до 8 788 рублей

Минтруд РФ предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 рублей на душу населения, передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

При этом для пенсионеров эта сумма составит 8 788 рублей, а для детей — 10 383 рубля. Для остальных граждан трудоспособного возраста размер прожиточного минимума определен 11 510 рублями.

Снижение показателя в Министерстве объясняют снижением стоимости ряда продуктов, из которых состоит потребительская корзина: «По сравнению с предыдущим кварталом цена на картофель снизилась на 25,8%, капусту белокочанную свежую — на 18,2%, морковь — на 29,3%, свеклу столовую — на 19,6%, лук репчатый — на 27,4%. Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 15,4%», — говорится в документе.

При этом в третьем квартале 2019 года, как писал Sobesednik.ru, чиновники также, ссылаясь на снижение цен на те же продукты, предлагали снизить размер прожиточного минимума до 10 838 рублей для детей, 9 090 рублей для пенсионеров и 11 942 рублей для трудоспособных граждан.