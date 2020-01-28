Датское издание отказалось извиняться за карикатуру об эпидемии 2019-nCoV

Посольство Китая в Дании потребовало извинений от издания Jyllands-Posten за публикацию карикатуры о новом коронавирусе.

Как передает «Медуза», на карикатуре изображен флаг КНР с вирусами вместо звезд. По мнению китайских дипломатов, публикация «вышла за пределы этических границ свободы слова», оскорбив Китай и его народ. От автора карикатуры художника Нильса Бо Бойсена потребовали личных извинений.

Редактор Jyllands-Posten Якоб Нибро заверил, что издание не собиралось никого оскорблять. Вместе с тем он отказался извиниться или снять карикатуру, объяснив это тем, что рисунок «отражает состояние мира прямо сейчас».

В 2005 году это же издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, что привело к массовым протестам мусульман в Дании, а затем в других странах. В беспорядках тогда погибли более 100 человек.

В январе 2006-го Jyllands-Posten принесло извинения за карикатуру, однако рисунок разошелся по всему миру. Французский еженедельник Charlie Hebdo продолжил публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда и дальше. В 2015 году в его редакции был совершен теракт, жертвами которого стали 12 человек.

В декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии нового типа. По последним данным, вирусом заразились более 4550 человек, умерли 106, передает ТАСС. Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы еще в 14 странах. Сообщается, что на территории КНР остаются 5,6 тысячи организованных туристов из России.