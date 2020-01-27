В сети опубликован ролик с анафилактическим шоком пациентки блогера Брауде

Пластический хирург без медицинского образования Емельян Брауде опубликовал в сети видео, на котором его пациентка задыхается во время анафилактического шока, пишет «Доктор Питер».

В ролике видно, что девушке становится плохо в процессе контурной пластики губ: у нее резко опухает шея, она теряет сознание и начинает задыхаться. Ученики Брауде натирают женщине лицо и уши, а также прижимают язык ложкой, чтобы пациентка не задохнулась.

Брауде стал известен благодаря тому, что, начиная обычным курьером ботоксной продукции, сам стал хирургом, не имея образования, и начал этому учить других. Своей гордостью он считает то, что оперирует пациенток без анестезии.

В программе его обучения в том числе описываются юридические тонкости подобной практики, который позволили бы непрофессиональному хирургу избежать ответственности в случае жалобы.

Первый канал ранее сообщал, что правоохранители уже заинтересовались видеороликами Брауде.