В "Ночлежке" раскритиковали сроки для обобщения опыта работы с бездомными

Эксперты «Ночлежки» назвали неконкретными предложения президента России Владимира Путина по обобщению опыта работы с бездомными гражданами.

21 января Путин поручил правительству собрать информацию о том, как в регионах ведется работа с людьми, не имеющими определенного места жительства, и при необходимости разработать улучшения для законодательства в этом вопросе. В частности, требуется уточнить, как ведется сопровождение бездомных, какие социальные и медицинские услуги им оказываются.

Координатор проекта по распространению опыта «Ночлежки» Карина Гаринова заявила, что в поручении неясно, для чего будет проводится это обобщение. «От цели будет зависеть методология исследования: какие вопросы будут поставлены перед организациями. При этом мы понимаем, что для анализа в такой короткий срок это должно быть очень ограниченное количество задаваемых вопросов. Поэтому выбор их очень важен», — говорит Гаринова в комментарии Агентству социальной информации.

В «Ночлежке» считают, что изменения в законодательстве должны касаться того, с какими проблемами сталкиваются бездомные люди, а не объема получаемой ими помощи. Также неправомерен, по их мнению, подход к обобщению опыта, поскольку в каждом регионе свои особенности в ситуациях, по которым люди чаще теряют жилье.

«Что было бы полезно: собрать данные со всей страны, обобщить, а дальше сравнить с данными каждого региона. Посмотреть, что соответствует, а что нет, проанализировать, что влияет на различия. И на основании этого сделать выводы», — говорит Гаринова. По ее словам, этот анализ нереально выполнить в отведенный поручением срок четыре месяца.