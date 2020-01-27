Путин поручил Мишустину до лета утвердить порядок доплат классным руководителям

Правительство РФ до 1 июня должно утвердить порядок ежемесячных дополнительных выплат учителям за классное руководство.

Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

В документе предлагается «утвердить порядок и условия выплаты за счет средств федерального бюджета» ежемесячного вознаграждения в размере не менее пяти тысяч рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство, а также обеспечить выплату такого вознаграждения с 1 сентября. При этом предусматривается сохранение ранее установленных в субъектах РФ выплат на эти цели.

В качестве ответственных за исполнение поручения указаны премьер-министр Михаил Мишустин и «высшие должностные лица субъектов РФ».

О необходимости дополнительно вознаграждать педагогов за классное руководство Путин заявлял 15 января в ходе послания к Федеральному собранию. По словам главы государства, на классных руководителях лежит большая ответственность, которая требует особой поддержки.