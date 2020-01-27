Небольшой снег, до -2 градусов и дефицит кислорода ждут москвичей 27 января

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 27 января.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона, что обусловит облачную погоду и небольшой снег.

Погода в Москве днем 27 января окажется слабоположительной, а к вечеру опустится до -2 градусов. В свою очередь, по области она будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха укажет на отметку 70%.

По словам специалистов, такие погодные условия могут стать причиной ухудшения самочувствия, обострений хронических болезней сердца и сосудов, органов дыхания и суставов.