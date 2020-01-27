На редакцию "Эха Москвы" уже 10 дней совершают хакерские атаки

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что на сайт, компьютеры и интернет-соединение издания уже 10 дней идут хакерские атаки.

«Я как главный редактор утром прихожу сейчас на работу и говорю: “Чего не работает?” У меня теперь главный вопрос: “Где у нас удары? Куда направлены удары?” Ну техническая служба работает у нас теперь 24/7, отражают атаки. Поэтому сложности с удаленными включениями наших авторов и гостей», — пояснил он.

При этом заместитель главного редактора радиостанции Сергей Бунтман отмечает, что в связи с атаками случаются перебои не только интернет-соединений, но и телефонной связи.

Венедиктов призвал радиослушателей «потерпеть» до тех пор, пока не будут применены дополнительные «электронные средства».