Двоих руководителей школ и детсадов в Тольятти уволили из-за тухлого мяса

Заместитель главы города Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова заявила, что в образовательных учреждениях в результате контроля за закупкой питания двое руководителей были уволены и еще несколько человек получили выговоры, пишет ГТРК «Самара» со ссылкой на сообщение портала TLTgorod.

По словам главы города Сергея Анташева, проверки в муниципальных учреждениях продолжаются.

Ранее сообщалось, что 22 декабря местное следственное управление возбудило уголовное дело в связи с поступлением в школу и детский сад мяса павших животных. 25 декабря был задержан один из подозреваемых в поставках некачественной продукции.

Один из предпринимателей на анонимных условиях делился с «Новой газетой», что текущие разборки могут быть связаны с переделом рынка. Он отмечал, что в Самарской области в 2020 году планируется создать единый центр поставок питания в школы и детские сады.