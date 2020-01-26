Прекращено дело против обвиненного в растрате 220 миллионов экс-главы "Роснано"

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении бывшего руководителя госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, также прекращено дело против финансового директора компании Святослава Понурова. «Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — пояснил собеседник агентства.

Меламеда и Понурова обвиняли по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата»). Максимальное наказание по этой статье подразумевает до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей, срок давности по ней составляет 10 лет.

По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар», организовал заключение «Роснано» с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в госкорпорацию экс-сотрудники «Алемара», а именно бывший зампредседателя правления «Роснано» Андрей Малышев и Святослав Понуров, нелегально израсхоловали свыше 220 млн рублей. СК считает, что таким образом Меламед обеспечил себе «золотой парашют» при уходе из «Роснано».

В рамках дела Леонид Меламед был задержан, позже его поместили под домашний арест. Также был задержан Святослав Понуров. Андрей Малышев скрылся от следствия и был объявлен в розыск.