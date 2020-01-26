Китайские медики сообщили о переходе эпидемии 2019-nCoV в более тяжелую стадию

Власти Китая рассказали об усилении способности нового коронавируса пневмонии передаваться от человека к человеку.

Соответствующее заявление сделал глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй, передает ТАСС. «Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию», — констатировал глава ведомства.

Сообщается, что одной из главных особенностей 2019-nCoV, отличающим его от атипичной пневмонии, является способность вируса передаваться от человека к человеку во время инкубационного периода. Ма Сяовэй отметил, что темпы развития эпидемии ускоряются. «Что касается настоящего времени, то, боюсь, эпидемия на какой-то период времени продолжится, на последующем этапе число заболеваний может вырасти», — сказал он.

В данный момент число случаев заболевания в Китае составляет 2027 человек, погибло 57. Случаи зарегистрированы почти во всех регионах КНР, а также в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию национальной чрезвычайной ситуацией для Китая.

Роспотребнадзор ранее дал российским гражданам рекомендации по профилактике заражения во время путешествий.