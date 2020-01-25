В Рязани простились с хирургом Аллой Левушкиной, оперировавшей до 91 года

В Рязани прошло прощание со старейшим практикующим хирургом в России Аллой Левушкиной, которая скончалась на 93-м году жизни 23 января. Об этом сообщает ТАСС.

Алла Левушкина в 2014 году получила врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии». За свои 92 года она проработала в практическом здравоохранении 67 лет. Оставить профессию по состоянию здоровья ей пришлось только в 2018 году.

Хирург являлась основательницей первой колопроктологической службы в области, пишут «Рязанские ведомости». Она была воспитана в семье учительницы и лесника. Толчком к поступлению в медицинский вуз она в интервью изданию «Православие и мир» называла прочтение «Записок врача» Викентия Вересаева.