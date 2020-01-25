Приговор осужденного по "дадинской" статье Котова проверят по указанию Путина

На сайте Кремля появилось поручение президента РФ Владимира Путина с требованием к прокуратуре проверить законность приговора политическому активисту Константину Котову, пишет «Радио Свобода».

Константин Котов был осужден по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. В последний раз его задержали 10 августа, когда в Москве проходили протесты из-за недопуска на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Суд приговорил Котова к четырем годам заключения.

Вопрос о законности судебного решения задавал на пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря журналист телеканала «Дождь» Антон Желнов. Тогда президент пообещал, что изучит вопрос.

В 2015 году по той же статье, что и Котов, был осужден активист Ильдар Дадин. В 2017 году Верховный суд отменил это решение за отсутствием состава преступления.