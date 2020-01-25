Лукашенко дал согласие на заключение соглашения по ценам на российский газ

Президент Беларуси Александр Лукашенко уполномочил правительство на заключение межправительственного соглашения с РФ об условиях поставки природного газа и его транзита на территории страны, пишет «Интерфакс».

Ранее Лукашенко критиковал российскую сторону за то, что она так и не вывела Беларусь на равные цены. «Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите [цену] больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?» — говорил президент на прошедшей встрече в городе Шклове.

Вечером 31 декабря 2019 года между странами был подписан протокол, согласно которому цена на российский газ для Беларуси будет оставаться на уровне прошедшего года (127 долларов за тысячу кубометров) на протяжении января и февраля 2020 года.

Лукашенко намерен добиваться снижения цены российского газа для Беларуси, но Россия планирует наоборот повысить цену до 152 долларов за тысячу кубометров. Также в Минске предлагают оплачивать газ в российских рублях, а не в долларах, на что тоже не согласна российская сторона.