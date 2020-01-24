ВС нашел взаимоисключающие показания Альфа-банка в деле против петербуржца

Верховный суд РФ настоял на пересмотре спора между Альфа-банком и жителем Санкт-Петербурга Константином Шамко, которому банк отказался открыть счет из-за подозрений уполномоченного сотрудника, передает «Интерфакс».

Достоверных данных о предписаниях банка для сотрудников, которые должны принимать решение о заключении либо незаключении договоров с клиентами, агентство не приводит, однако из материала дела следует, что изначально их сотрудница банка предоставила три: консультации с третьими лицами в процессе собеседования и неумение клиентом объяснить, какой тарифный план он хочет или что для чего он ему нужен (он принес указания, написанные на бумажке другим человеком), несоответствие возможностей клиента и его желаний (настаивал на повышенных тарифах, являясь безработным), а также то, что «по внешнему виду клиент находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, имеет признаки низкого социального статуса». При этом для отказа клиенту требуется только два «подозрительных» признака.

От последней формулировки в ходе разбирательства представители банка отказались: сотрудница банка пояснила, что про «низкий социальный статус» она добавила самовольно, а про нетрезвый вид ей ничего не известно.

Суды двух предыдущих инстанций отклонили иск Шамко, который требовал открыть ему счет и выплатить ему 200 тысяч рублей за моральный ущерб, но Верховный суд обратил внимание, что неумение объяснить нужный тарифный план и несоответствие желаний возможностям взаимоисключают друг друга.

Теперь дело будет рассмотрено повторно в районном суде.