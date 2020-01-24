Во Пскове для спасения котов впервые в РФ применили закон о защите животных

Псковские зоозащитники спасли умирающих котов, впервые в России применив на практике закон о запрете контактных зоопарков.

Как передает «Север.Реалии», это произошло 10 января, когда работники региональной организации «Зоозащита» воспользовались положениями закона «Об ответственном обращении с животными» для изъятия породистых котов и кошек с передвижной выставки, организованной двумя уроженцами Иванова.

Зоозащитникам пришлось вмешаться из-за многочисленных жалоб жителей Пскова, которых ужаснули условия содержания животных в контактном зоопарке. «За 200 рублей вы попадаете в вонючее помещение, в клетке находятся кошки, а на стуле сидит замученная обезьянка, которая вообще не реагирует ни на какие действия. Кошки находятся в ужасных условиях: вода грязная, корма в чашках нет, наполнитель весь, извините за выражение, задристан. Кошки тощие, грязные и замученные», — рассказала одна из первых посетительниц выставки Мария Чернова.

Привлекшим к данной истории полицейских сотрудникам «Зоозащиты» после долгих споров и ожиданий удалось изъять у ивановцев в общем счете 16 котов и кошек. У всех спасенных животных диагностировали истощение вплоть до дистрофии и сильнейшее обезвоживание, у нескольких выявили также вирусные инфекции и прочие заболевания.

«Коты до сих пор еще не пришли в себя: одни жмутся ближе к печке, другие прячутся в домиках. До нормального веса всем еще далеко: даже мейн-куны, об аппетите которых ходят легенды, едят крохотными порциями и после долгих уговоров», — пишет корреспондент «Север.Реалий».

Однако судьба спасенных с выставки животных до конца еще не определилась. Зоозащитники подчеркивают, что от владельцев контактного зоопарка в полицию поступило заявление о незаконном изъятии котов и кошек, поэтому окончательное решение по этому вопросу будут принимать правоохранители.

И все же председатель «Зоозащиты» Вера Короткова отмечает, что в данном случае впервые сработал новый закон о защите животных. По словам активистки, цель данной инициативы — уважение зверя как личности, «если я устал, я уйду; я болен, не трогайте меня». Этому требованию контактные зоопарки не отвечают. «В контактных зоопарках желание животного не учитывается: ты болен? Это даже хорошо, меньше сопротивляешься. Тебя никогда не покажут врачу. Цель — взять деньги, пока малоподвижен», — объясняет Короткова.

Напомним, что закон «Об ответственном обращении с животными» был принят в конце 2018 года, отдельные его статьи вступили в силу с 1 января 2020. Он предусматривает наказание для хозяев, которые сначала взяли, а потом выкинули домашнее животное на улицу, запрещает убивать бродячих собак и кошек, а также запрещает работу таких «контактных зоопарков», в которых дети и взрослые могут тискать беспомощных зверей, не имеющих возможности скрыться.