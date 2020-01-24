В 2021 году в РФ могут запустить смену специальности студентов после 2-го курса

В 2021 году будет запущен пилотный проект по возможности смены специальности студентами вузов после второго курса. Об этом «Известиям» сообщил зампредседателя комитета правительства по науке, образованию и культуре Виктор Кресс.

«Будем обсуждать данный вопрос в I квартале нынешнего года. Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну», — заявил он.

При этом ранее о необходимости введения такой возможности говорил и президент РФ Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

Отмечается, что в 2022 году её могут распространить уже во всех российских вузах.

Директор Центра трансформации образования бизнес-школы «Сколково» Ольга Назайкинская полагает, что послание президента означает возможность введения в России такой системы «2+2+2». Она уверена, что это позволит уменьшить число отчислений из-за разочарования в выбранной системе. Необходимо отметить, что возможность смены специальности при поступлении в магистратуру в стране уже существует.