Отца-одиночку просят ограничить в родительских правах после побоев сына

Департамент образования в Омске подал в суд иск с требованием ограничить в родительских правах отца-одиночку, который ранее сломал своему шестилетнему сыну ключицу, пишет NGS55.ru.

Инцидент произошел еще в ноябре, когда соседка подозреваемого проникла в его квартиру из-за детских криков, пишет «Новый Омск». На теле ребенка были обнаружены ссадины, а позже врачи «скорой» диагностировали у мальчика перелом ключицы.

В отношении 37-летнего отца возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Но при этом мальчик, пострадавший от рук родственника, продолжает жить с ним и находится под его опекой. Местонахождение матери ребенка неизвестно.

Первое заседание по этому уголовному делу пройдет 20 февраля.

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