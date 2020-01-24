Мокрый снег, +1 градус и гололед пообещали москвичам 24 января

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в пятницу, 24 января.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны с северо-запада, что обусловит облачную погоду с прояснениями, мокрый снег и гололед.

Температура воздуха в Москве днем 24 января поднимется до -1..+1, по области до -3..+2 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 737 мм ртутного столба. Относительная влажность окажется на уровне 80%.

Синоптики прогнозируют также дефицит кислорода в воздухе, что негативно скажется на состоянии психоэмоциональной сферы горожан.