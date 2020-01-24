Лидер американских неонацистов готовил убийства из квартиры в Петербурге

46-летний американский неонацист Риналдо Наззаро переехал в РФ и координировал действия своих соратников в Telegram.

Как говорится в расследовании «Би-Би-Си», Наззаро, также известный под псевдонимами «Норман Спир» и «Роман Вульф», в 2018 году создал The Base — одну из самых опасных военизированных организаций, действовавших до недавнего времени в США. По данным ФБР, The Base «стремится свергнуть правительство США, спровоцировать расовую войну и основать этногосударство для белой расы».

Отмечается, что организация действовала в интернете — через мессенджер Telegram. В нем ее участники искали новых соратников, а также планировали собственные операции, кодируя их специальным шифром. В частности, комбинация «37С» означала убийство.

Об этом американским спецслужбам рассказали трое предполагаемых участников The Base, которых задержали после предотвращения в конце 2019 года покушения на убийство в США супружеской пары антифашистов и их детей. На допросе подозреваемые сообщили, что их действия координировал один и тот же лидер.

По информации «Би-Би-Си», глава The Base, которым и является Риналдо Наззаро, уже некоторое время проживает в Санкт-Петербурге. Его жена — россиянка, с которой Наззаро познакомился, когда женщина жила в Нью-Йорке. Сообщается, что у пары есть двое детей.

Так, на одном из публичных видео семейство Наззаро едет в купейном вагоне в Чебоксары — к теще лидера The Base. Сам он одет в черную футболку с изображением Владимира Путина и надписью на английском «Russia, absolute power» («Россия, абсолютная власть»).

Кроме того, известно, что в 2018 году супруга Наззаро приобрела квартиру в элитном жилом комплексе в Санкт-Петербурге. Предполагается, что именно оттуда неонацист координировал действия своих подчиненных.

После недавнего ареста участников The Base «Роман Вульф» заявил в Telegram-канале группировки: «Мы без смущения продолжим свою борьбу за выживание».