Для строительства ЮВХ Собянин вывезет радиоактивный мусор за "огромные деньги"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несмотря на «незначительные следы» радиоактивного загрязнения недалеко от стройки, мэрия приняла решение о строительстве «Юго-Восточной хорды», 28-километровой трассы через Москву-реку.

Таким образом он впервые признал факт наличия радиационного заражения, а котором ранее говорили депутаты МГД, представители местного самоуправления и экоактивисты. Радиационный фон в этом районе превышен в 300, а в самых опасных участках — в 500 раз.

«Может, проще не строить? Проще — да. Но никаких разумных альтернатив строительству ЮВХ просто нет. Если мы, конечно, хотим реально улучшить дорожную ситуацию в огромном секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, где проживает около 2,5 млн жителей города», — пишет Собянин.

Он пояснил, что радиоактивная свалка образовалась в результате действий Московского завода полиметаллов, который складировал там отходы ещё в 50-е — 60-е годы прошлого века. Причем сейчас эта территория заводу не принадлежит, в связи с чем проблему намерен устранить город.

Собянин пообещал избавиться от объекта, «сколько бы это ни стоило и сколько бы времени ни заняло», причем в качестве решения будет заключен договор с ФГУП «Радон» о вывозе мусора из Москвы. Мэр Москвы, что «эти работы потребуют огромных затрат».

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, по мнению Гринпис России строительство может привести к обнажению радиоактивных отходов, их вымыванию и выветриванию.

Собянин заверил, что при строительстве будут соблюдены все соответствующие меры безопасности.