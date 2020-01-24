Директор центра лечения зависимостей задержан за производство порнографии

В Красноярске пресечена деятельность студии, использовавшей несовершеннолетних в съемках порнографических фильмов, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на телеграм-канал «Борус».

В пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю сообщается, что всего участие в съемках роликов могли принять десять девушек в возрасте 15–18 лет.

Полицейские установили, что съемки проводили по месту жительства одного из подозреваемых и на съемной квартире в сентябре-октябре 2019 года. В съемках с несовершеннолетними девушками принимали участие мужчины 1981 и 1972 годов рождения, они задержаны.

Установлено, что один из подозреваемых является директором по развитию центра реабилитации и социальной адаптации, которая занимается лечением наркотической, алкогольной и игровой зависимостей.

На сайте этого реабилитационного центра среди партнеров в том числе указаны ГУФСИН по Красноярскому краю, региональный Минздрав и краевой Центр поддержки общественных инициатив.