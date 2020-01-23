Зафиксирован первый случай заболевания новым коронавирусом в Сингапуре

Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заражения новым типа коронавируса из китайского Уханя.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на местные СМИ. До этого в Сингапуре были госпитализированы семь человек, у которых было подозрение на заболевание.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Китае в рамках борьбы с распространением коронавируса власти изолировали города Хуанган и Ухань.

В данный момент зарегистрировано не менее 613 подтвержденных случаев заражения новым опасным коронавирусом, умерли 17 человек.

Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване и Макао. В Санкт-Петербурге для проверки госпитализирован третий человек, у которого подозревается наличие вируса.