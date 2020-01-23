В AliExpress заверили, что товары из КНР безопасны для покупателей

В компании AliExpress утверждают, что посылки из КНР не представляют угрозы в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе виртуальной торговой площадки «AliExpress Россия», передает РЕН ТВ.

«Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР», – указывается в сообщении пресс-службы.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин также сообщил, что посылки не несут опасности для людей. По его словам, заражение новым коронавирусом происходит исключительно при контакте с зараженным человеком.