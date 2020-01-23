Проверка МВД не выявила преступления в словах Кадырова об убийствах и посадках

Управление МВД по Нижегородской области не нашло в резонансном заявлении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о необходимости «убивать, сажать или хоть как-то запугивать» людей, которые «совершают поступки, нарушающие согласие между людьми, сплетни, рассказывающие всякие вещи» нарушений закона.

Об этом в своем Facebook сообщила главный редактор издания KozaPress Ирина Славина со ссылкой на пришедшее ей из ведомства уведомление о прекращении рассмотрения её просьбы проверить высказывание главы региона на нарушение закона о неуважении к обществу. По её мнению, Кадыров «оскорбляет и дискредитирует государственную власть, а значит и [её, Славину] как гражданина РФ».

«В ходе проверки установлено, что в обращении не содержится признаков совершенного, совершаемого или планируемого преступления», — сообщил в своем ответе заместитель начальника полиции В. Яремчук, отметив, что проверка была проведена «в пределах компетенции».

Изначально Славина отправляла жалобу в Генпрокуратуру, но оттуда перенаправили её в региональное УМВД.