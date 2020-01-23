Осужденному за статус про Путина грозит 200 тысяч штрафа за новое нарушение

На жителя Вологодской области Юрия Шадрина, ранее оштрафованного за статус о президенте РФ, вновь завели дело о неуважении к власти.

Напомним, что первое дело в отношении Шадрина завели в мае 2019 года за то, что он с помощью статуса в соцсети «ВКонтакте» ответил на ставший известным пост о «сказочном» Путине Юрия Картыжева, который, в свою очередь, был первым оштрафованным в России за неуважение к власти.

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Вологодской области, на которое ссылается Znak.com, теперь Шадрину инкриминируется часть 4 статьи 20.1 КоАП РФ — повторное нарушение, за которое мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей.

«Рассмотрение дела будет проходить в открытом судебном заседании и начнется в Верховажском районном суде 5 февраля», — указывают представители судейского корпуса.

По данным ресурса NewsVo, поводом для возбуждения нового дела стал опубликованный в ноябре 2019 года пост Шадрина, где он употребил слова «гадюка» и «монстр».